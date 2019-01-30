Зверски избитая жена Башарова поразила поступком

Зверски избитая жена простила Башарова

В конце прошлого года в СМИ распространились слухи о том, что известный актер жестоко избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Недавно Марат Башаров вновь вышел в свет вместе с женой.

В минувший вторник, 29 января, пара побывала на премьере картины режиссера Григория Константинопольского "Русский бес", которая состоялась в кинотеатре "Октябрь". Как сообщают очевидцы, супруги с удовольствием позировали перед фотографами и дружелюбно общались с другими гостями мероприятия.

Многие поклонники предположили, что в семье Марата Башарова вновь наступил мир и покой. Напомним, в декабре 2018 года брат Елизаветы Шевырковой сообщил, что известный актер сломал ей нос. Женщина была срочно доставлена в больницу. Однако тогда пострадавшая отказалась писать заявление в правоохранительные органы и давать какие-либо комментарии журналистам.

Родственник Шевырковой сообщил, что это был не первый случай проявления насилия в семье артиста. Осенью 2017 года, когда супруги вернулись из Доминиканской Республики, между ними произошла крупная ссора. Марат Башаров в порыве гнева напал на жену и сломал ей палец, передает Telegram-канал Super. Тогда Елизавета также отказалась разговаривать с прессой.