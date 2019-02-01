Рудковская назвала «бредом» слова поклонницы о везении с первым замужеством

Одна из подписчиц наставницы Димы Билана — музыкального продюсера Яны Рудковской уверена, что первый брак светской львицы стал для нее счастливым билетом.

С бизнесменом Виктором Батуриным , который в последствии стал ее первым официальным супругом — Яна Рудковская познакомилась в Сочи . А в октябре 2001 года влюбленные сыграли свадьбу. Несмотря на внушительную разницу в возрасте — в восемнадцать лет, супруги не ощущали какого-либо дискомфорта в общении и быту. Их общий сын Николай родился в июне 2002 года, юноше исполнилось шестнадцать лет. Также Яна воспитывала и своего пасынка Андрея, которого Виктору родила бывшая избранница Юлия Салтовец. В браке с Батуриным наставница Димы Билана прожила без малого семь лет.

Сейчас 44-летняя Яна Рудковская счастлива в браке с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко . Вместе они воспитывают шестилетнего сына Сашу. Буквально на днях наставница Димы Билана опубликовала фото, побывав на одном из светских мероприятий. Супруга фигуриста примерила кожаный жакет и наряд с пышной объёмной юбкой, украшенной каменьями. При этом одна из поклонниц, оценивая образ Яны, заявила, что той явно повезло с первым замужеством.

Одна из поклонниц светской львицы не сомневается, что Яне Рудковской повезло с первым замужеством (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«Главное удачно выйти замуж в первый раз», — прокомментировала фото наставницы Димы Билана ее подписчица, под ником @filosof_enot. К слову, сама Яна не оставила без внимания замечание фанатки, назвав ее слова «бредом».

«Такой бред сейчас написала… ну да ладно, если полегчало… то ок», — добавила супруга Евгения Плющенко.