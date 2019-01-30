Беременная Виктория Лопырева из-за стресса с трудом набирает вес

Девушка разоткровенничалась с поклонниками.

35-летняя Виктория Лопырева сейчас готовиться к материнству. Модель проводит время в США , где общается со своими коллегами, которые не так давно уже стали мамами. Первое время девушка скрывала то, кто является отцом ее ребенка. Как оказалось, у нее отношения с первым вице-президентом группы компаний «Ташир» Игорем Булатовым. Именно с его женой Татевик Карапетян девушка близко общалась и, по некоторым данным, даже дружила. Сначала на Викторию посыпалось много критики из-за романа с женатым бизнесменом, но потом выяснилось, что мужчина уже развелся, поэтому осуждать девушку не за что.

Все же стресс сказался на состоянии Лопыревой. Она сообщила в соцсети, что с трудом набирает вес. «Из-за постоянного стресса или генетики ем, что хочу и не поправляюсь особо. Набрала не много, но вес ребенка ок», — написала модель. Она опубликовала видео, на котором ест в итальянском ресторане. Добавим, что ранее Виктория также призналась, что позволяет себе пить красное вино, так как ей это делать посоветовал врач.