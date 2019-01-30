Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о штрафах за уход из шоу

Участников телешоу «Битва экстрасенсов» штрафуют за уход с проекта. Об этом победитель восьмого сезона шоу Владимир Муранов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Муранов рассказал, что в 2000-х годах практиковал восстановительные практики на основе тибетской медицины, а приглашение поучаствовать в «Битве экстрасенсов» получил от одной из довольных клиенток, работавшей на телевидении.

Муранов отказал ей, объяснив это нежеланием и несоответствием формату шоу — он целитель, а не экстрасенс. Неделю спустя Муранов получил второе приглашение и на этот раз принял его.

«Эти полгода испытаний были самые сложные в эмоциональном плане», — признался он.

По словам целителя, перед испытаниями коллеги шептали ему предсказания о том, что через год у него найдут рак, а из-за отчаявшихся людей, просивших о помощи, он чувствовал постоянное напряжение.

По этим причинам у Муранова возникло желание покинуть проект до его окончания, однако договор, подписанный с производителем шоу, подразумевал за это штраф в размере 500 тысяч рублей.