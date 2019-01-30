Подписчики раскритиковали Ольгу Орлову за шубу из натурального меха

Ольга Орлова поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, где она позирует на фоне зимнего леса в шубе из натурального меха с укороченными рукавами.

Многим поклонникам понравился образ любимой певицы, однако нашлись и те, которые жестко раскритиковали Ольгу за натуральные меха. Комментаторы вспомнили, что у 41-летней артистки есть четыре собаки и она известна своей помощью бездомным животным. Об этом певица сама не раз рассказывала на своей странице в Instagram.

«Олечка я Вас очень уважаю за Ваши благородные поступки, но натуральные меха это же убийство тех, кому Вы помогаете! Хотя бы не рекламируйте эти кровавые шубы», «Я не ем мясо, не ношу натуральные меха, поверьте мне люди, без этого всего можно прекрасно жить. Если вам холодно зимой, купите машину. Некоторые шубы стоят дороже, на фига они нужны?», «Продажа меха зависит от таких людей как вы, которые любят животных и подают пример народу и тем более Ольга! Миллионы подписаны на неё, это, конечно, полное фиаско», — отметили некоторые подписчики.

После обрушевшегося на Ольгу негатива некоторые поклонники посоветовали певице не обращать внимание и закрыть комментарии.