Никас Сафронов призвал Александра Головина помочь брошенной дочери

Поведение актера Александра Головина , бросившего свою дочь Оливию и ее маму — визажиста Светлану Белогурову — в нищете, активно обсуждают в актерской среде уже несколько недель. В то же время сам Александр старается о своей экс-пассии не говорить. Не появился актер даже в студии «Первого канала», где скандальную ситуацию на днях вновь обсуждали.

В социальных сетях Головина забросали гневными сообщениями. Парня призывают найти общий язык со Светланой и впредь подходить к сексу более ответственно. Ведь незащищенные связи могут привести к появлению не только детей, но и смертельных заболеваний.

«Не хочешь детей и алиментов, одевай резину, чтоб всю жизнь бессовестным не слыть», — пишут актеру.

Другие даже предложили скинуться Головину на презервативы. Мол, в последнее время они весьма подорожали, наверное, поэтому актер во время отношений со Светланой предпочитал ими не пользоваться.

«Мужики могут совать и, простите, кончать, куда им вздумается, — пишет Головину другая разгневанная дама. — Пусть мозги включают. И предохраняются. А то он сделал дело, а она должна аборт делать и колечить себе жизнь и здоровье, а он дальше будит направо и налево совать? Пусть несет ответственность за то, что мозгов нет».

Звездные коллеги актера тоже не поддерживают. Самый известный художник страны Никас Сафронов , едва ли не единственный представитель светской тусовки, признавший всех своих внебрачных детей, считает: Александр ведет себя недопустимо.

— Пути Господни неисповедимы: человек может увлечься девушкой, даже влюбиться в нее, а узнав ближе, вдруг понять, что она не совсем его человек, — говорит Никас. — Но это не значит, что он может бросить женщину, с которой встречался, одну с маленьким ребенком, тем более в непростой для нее ситуации. Я вспоминаю себя. Моя единственная официальная жена Франческа, с которой мы познакомились в Лондоне, а позже стали жить в Москве, была вначале спокойной и очень семейной. Являясь католичкой, она ради нашего венчания приняла православие. Мы жили, любили друг друга и думали, что так будет всегда. Но позже, переехав в Италию, она сильно изменилась — и наши семейные отношения сошли на нет. А уже когда она перебралась жить в Англию, стала совсем свободной женщиной. Тем не менее я продолжал ей помогать, общался с сыном и никогда даже мысленно не думал отказываться от его воспитания. Я также поддерживал всех других своих детей, невзирая на непростые отношения с их мамами. Считаю, что мужчина не должен отказываться от ребенка, даже если тот родился вне брака.

Никас уверен: чтобы выбраться из непростой ситуации, Александру нужно сделать все, чтобы поддержать свою дочь и сохранить какие-то человеческие взаимоотношения со Светланой.

— Головин — хороший, востребованный актер, у него много поклонников, и подобная история может в конце концов повредить его карьере, — продолжает Никас. — Его любит молодежь. Для меня удивительно: какой он может дать пример своим поклонникам, отказываясь во всеуслышание от своей дочки? Его любят, ценят и хотят в нем видеть героя не только на экране, но и в жизни.

По словам художника, если Александр сомневается в своем отцовстве, он должен пройти тест ДНК. А пока не разрешится спорная ситуация, помогать своей бывшей пассии деньгами.