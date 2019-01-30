Поведение актера Александра Головина, бросившего свою дочь Оливию и ее маму — визажиста Светлану Белогурову — в нищете, активно обсуждают в актерской среде уже несколько недель. В то же время сам Александр старается о своей экс-пассии не говорить. Не появился актер даже в студии «Первого канала», где скандальную ситуацию на днях вновь обсуждали.
В социальных сетях Головина забросали гневными сообщениями. Парня призывают найти общий язык со Светланой и впредь подходить к сексу более ответственно. Ведь незащищенные связи могут привести к появлению не только детей, но и смертельных заболеваний.
«Не хочешь детей и алиментов, одевай резину, чтоб всю жизнь бессовестным не слыть», — пишут актеру.
Другие даже предложили скинуться Головину на презервативы. Мол, в последнее время они весьма подорожали, наверное, поэтому актер во время отношений со Светланой предпочитал ими не пользоваться.
«Мужики могут совать и, простите, кончать, куда им вздумается, — пишет Головину другая разгневанная дама. — Пусть мозги включают. И предохраняются. А то он сделал дело, а она должна аборт делать и колечить себе жизнь и здоровье, а он дальше будит направо и налево совать? Пусть несет ответственность за то, что мозгов нет».
Звездные коллеги актера тоже не поддерживают. Самый известный художник страны Никас Сафронов, едва ли не единственный представитель светской тусовки, признавший всех своих внебрачных детей, считает: Александр ведет себя недопустимо.
— Пути Господни неисповедимы: человек может увлечься девушкой, даже влюбиться в нее, а узнав ближе, вдруг понять, что она не совсем его человек, — говорит Никас. — Но это не значит, что он может бросить женщину, с которой встречался, одну с маленьким ребенком, тем более в непростой для нее ситуации. Я вспоминаю себя. Моя единственная официальная жена Франческа, с которой мы познакомились в Лондоне, а позже стали жить в Москве, была вначале спокойной и очень семейной. Являясь католичкой, она ради нашего венчания приняла православие. Мы жили, любили друг друга и думали, что так будет всегда. Но позже, переехав в Италию, она сильно изменилась — и наши семейные отношения сошли на нет. А уже когда она перебралась жить в Англию, стала совсем свободной женщиной. Тем не менее я продолжал ей помогать, общался с сыном и никогда даже мысленно не думал отказываться от его воспитания. Я также поддерживал всех других своих детей, невзирая на непростые отношения с их мамами. Считаю, что мужчина не должен отказываться от ребенка, даже если тот родился вне брака.
Никас уверен: чтобы выбраться из непростой ситуации, Александру нужно сделать все, чтобы поддержать свою дочь и сохранить какие-то человеческие взаимоотношения со Светланой.
— Головин — хороший, востребованный актер, у него много поклонников, и подобная история может в конце концов повредить его карьере, — продолжает Никас. — Его любит молодежь. Для меня удивительно: какой он может дать пример своим поклонникам, отказываясь во всеуслышание от своей дочки? Его любят, ценят и хотят в нем видеть героя не только на экране, но и в жизни.
По словам художника, если Александр сомневается в своем отцовстве, он должен пройти тест ДНК. А пока не разрешится спорная ситуация, помогать своей бывшей пассии деньгами.
— Анализ поставит точку в его сомнениях, — уверен Никас. — И для этого совсем не обязательно участвовать в телешоу — а сделать, например, тест в какой-нибудь частной лаборатории. И если даже он узнает, что ребенок не от него, я бы на его месте все равно поддержал эту женщину, с которой ему было когда-то хорошо. Тем более он востребованный актер и может себе это позволить. И таким способом приобретет уважение и своих поклонников, и просто нормальных людей. Это и есть истинная духовная суть настоящего человека.