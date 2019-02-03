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Садальский назвал конфликтующих Галкина и Ахеджакову «жеваными пирожками» 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Актер считает, что звезды пиарятся, бросая в адрес друг друга упреки.
Известный актер Станислав Садальский высказал свое мнение по поводу конфликта, который случился у актрисы Лии Ахеджаковой с юмористом Максимом Галкиным. Женщина, напомним, обиделась на пародию со стороны шоумена во время праздника театра «Современник». Она сказала, что ей пришлось краснеть и она выскочила из зала. В ответ телеведущий отметил, что актриса не в праве лишать его свободы слова.
Между тем Садальский уверен, что две звезды просто умело пиарятся на этой ситуации. «Скандал между Галкиным и Ахеджаковой не более чем заигрывание. Это „жеваные пирожки“, из-за которых деградирует наша культура», — заключил артист.
Еще одни юморист Геннадий Хазанов считает, что пародисты имеют право бросать шутки в адрес кого-либо, не согласовывая свои выступления. Он заявил, что письменные разрешения на пародии брать глупо. Хазанов заметил, что Ахеджакова проявила в этом вопросе излишнюю эмоциональность, сообщает портал Ura.ru.
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Шоу-бизнес , Геннадий Хазанов , Станислав Садальский , Максим Галкин , РИА Ura.ru
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