Садальский назвал конфликтующих Галкина и Ахеджакову «жеваными пирожками»

Актер считает, что звезды пиарятся, бросая в адрес друг друга упреки.

Известный актер Станислав Садальский высказал свое мнение по поводу конфликта, который случился у актрисы Лии Ахеджаковой с юмористом Максимом Галкиным . Женщина, напомним, обиделась на пародию со стороны шоумена во время праздника театра «Современник». Она сказала, что ей пришлось краснеть и она выскочила из зала. В ответ телеведущий отметил, что актриса не в праве лишать его свободы слова.

Между тем Садальский уверен, что две звезды просто умело пиарятся на этой ситуации. «Скандал между Галкиным и Ахеджаковой не более чем заигрывание. Это „жеваные пирожки“, из-за которых деградирует наша культура», — заключил артист.