Александр Семчев порекомендовал зашить рот людям с избыточной массой тела

Семчев признался, что пробовал есть таблетки, сидел на различных диетах и даже обращался за помощью к психотерапевту. Однако ничего не помогало. Он считает, что главное в этом деле — мотивация. Кроме того, Семчев признался, что лишний вес сказывался на здоровье, а ему еще хочется пожить и поработать.