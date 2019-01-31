Известный актер Александр Семчев несколько месяцев назад удивил всех своим внешним видом. Ему удалось сбросить сразу 40 килограммов. Он изменился до неузнаваемости. Актер заметил, что в России миллионы людей с избыточной массой тела. Единственное, что он может порекомендовать им в такой ситуации — зашить рот.
Семчев признался, что пробовал есть таблетки, сидел на различных диетах и даже обращался за помощью к психотерапевту. Однако ничего не помогало. Он считает, что главное в этом деле — мотивация. Кроме того, Семчев признался, что лишний вес сказывался на здоровье, а ему еще хочется пожить и поработать.
Актер также вспомнил свою юность, когда в магазинах была только синяя курица по 3 рубля 70 копеек за килограмм, серые макароны и ливерная колбаса. Когда же стало много разных продуктов, то народ стал хватать все подряд. Отсюда и появилось, по его мнению, много людей с лишним весом. Уже позже стали появляться книги о здоровом питании. Сам актер сейчас отказался от сладкого, булочек и жареного. Он кушает здоровую пищу небольшими порциями, сообщает портал «7 дней».