Малахов удивлен повышенному вниманию к истории вокруг персоны Гогена Солнцева

Известный телеведущий Андрей Малахов признался, что шокирован вниманием общественности к персоне фрика Гогена Солнцева и его супруги. По его словам, выпуски о взаимоотношениях фрика с супругой в Интернете набирают по восемь миллионов просмотров. Кроме того, телеведущий осведомлен о развернувшейся кампании вокруг Солнцева.

Малахов добавил, что программа «Прямой эфир» не зацикливается на одном персонаже. В неделю выходит пять выпусков на разную тематику. Все выпуски про фрика на неделе не могут быть в принципе, потому что программа работает на разную аудиторию. Чтобы зритель был заинтересован, его, как считает ведущий, нужно постоянно удивлять.

Малахов отметил, что недавно осуществил свою давнюю мечту. Записал интервью с певицей Ириной Понаровской. Два года назад исполнительница сказала, что если и даст когда-нибудь интервью, то только ему. В итоге она сдержала слово. Малахов отметил, что на медиарынке очень жёсткая конкуренция. Порой звезды в последний момент отказывают в беседе, а потом появляются на другом канале. Он догадывается, почему они так поступают, но никого не осуждает, сообщает портал teleprogramma.pro.