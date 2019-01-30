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Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Российских журналистов уволили за «тупую п****»

Шнуров написал стих получившему «Порно-Оскар» россиянину 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @shnurovs
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвящённое Алексею Маетному, россиянину, который получил «Порно-Оскар», самую престижную награду в индустрии кино для взрослых. В своём произведении певец сравнил актёра с российскими спортсменами.
Шнур отметил, что хоть Маетный и не проявил себя, например, как хоккеисты на льду, тем не менее, мужчина, не нарушая «гендерных правил», достойно представил родину на международном уровне.
«Парень наш! Простой, но молодец.
Может я конечно и тупой, но 
Дайте ему что-ли мерседес», — резюмировал музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.).
Церемония награждения AVN (Adult Video News) Awards прошла 26 января в США. Алексей Маетный был представлен в 26 номинациях, но награду получил только за «Лучшую сцену втроем». Для российского актёра «Порно-Оскар» стал восьмым в карьере. Предыдущие семь наград Маетный получил в период с 2017 по 2018 гг.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
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