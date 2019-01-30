Шнуров написал стих получившему «Порно-Оскар» россиянину

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвящённое Алексею Маетному, россиянину, который получил «Порно-Оскар», самую престижную награду в индустрии кино для взрослых. В своём произведении певец сравнил актёра с российскими спортсменами.

Шнур отметил, что хоть Маетный и не проявил себя, например, как хоккеисты на льду, тем не менее, мужчина, не нарушая «гендерных правил», достойно представил родину на международном уровне.

«Парень наш! Простой, но молодец.

Может я конечно и тупой, но

Дайте ему что-ли мерседес», — резюмировал музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.).

Церемония награждения AVN (Adult Video News) Awards прошла 26 января в США. Алексей Маетный был представлен в 26 номинациях, но награду получил только за «Лучшую сцену втроем». Для российского актёра «Порно-Оскар» стал восьмым в карьере. Предыдущие семь наград Маетный получил в период с 2017 по 2018 гг.