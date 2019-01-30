Актриса Лия Ахеджакова пожаловалась на юмористические монологи Максима Галкина, в которых он использует ее имя. Интервью с Ахеджаковой опубликовано на YouTube-канале «Культура памяти / Марков 24».
По словам актрисы, один из таких монологов она увидела на «Первом канале», где транслировалось выступление Галкина на празднике «Современника».
Ахеджакова заявила, что юморист сделал «имитацию», в которой она изображена пристающей к политикам с просьбой «поговорить о России».
«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя», — сказала она.
Актриса добавила, что не хочет, чтобы ее имя «трепали в интернете» в негативном ключе.
«Я этого не достойна. <…> Достойнейший человек Галкин пользуется моим именем, чтобы посмеяться надо мной, над моей очень трудной позицией», — посетовала она.
Ранее Ахеджакова рассказывала, что против нее развязали кампанию в интернете. Она сообщила о трех фальшивых твиттерах под ее именем, обвинениях в экстремизме и оскорблениях в эфире региональных каналов.
По словам актрисы, во время спектакля в Тюмени по залу и в фойе разбрасывали листовки, в которых ее называли «русофобкой» и «подругой мамы Надежды Савченко».