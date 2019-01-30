Ахеджакова потребовала от Галкина прекратить издевательства

По словам актрисы, один из таких монологов она увидела на «Первом канале», где транслировалось выступление Галкина на празднике «Современника».

Ахеджакова заявила, что юморист сделал «имитацию», в которой она изображена пристающей к политикам с просьбой «поговорить о России».

«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя», — сказала она.

Актриса добавила, что не хочет, чтобы ее имя «трепали в интернете» в негативном ключе.

«Я этого не достойна. <…> Достойнейший человек Галкин пользуется моим именем, чтобы посмеяться надо мной, над моей очень трудной позицией», — посетовала она.

Ранее Ахеджакова рассказывала, что против нее развязали кампанию в интернете. Она сообщила о трех фальшивых твиттерах под ее именем, обвинениях в экстремизме и оскорблениях в эфире региональных каналов.