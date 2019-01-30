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Дана Борисова уехала в международный антинаркотический лагерь 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известная телеведущая Дана Борисова не скрывает, что у нее была алкогольная зависимость, из-за чего ей даже пришлось приходить лечение в Таиланде в реабилитационном центре. Тогда компанию ей составили музыканты Крис Кельми и Евгений Осин. Они так и не смогли побороть недуг. Сейчас, к счастью, все проблемы у Даны Борисовой позади. Телеведущая сама помогает людям с зависимостями справиться с непростой проблемой. Так она отправилась в зимний антинаркотический лагерь. Она познакомилась с ребятами и рассказала, что здесь уже находятся свыше тысячи человек из разных стран мира.
«Скоро подтянутся звезды телевидения и шоу-бизнеса. Вчера был артист с очередной звездной историей зависимости. Дай бог в конце недели его сопровождать на Самуи», — заметила телеведущая, однако не стала говорить о ком конкретно идет речь.
«Хорошее дело», «Конечно нужно помогать, Дана. Люди должны знать, что им могут помочь», — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дана Борисова , Крис Кельми , Евгений Осин , Таиланд
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