Дана Борисова уехала в международный антинаркотический лагерь

«Скоро подтянутся звезды телевидения и шоу-бизнеса. Вчера был артист с очередной звездной историей зависимости. Дай бог в конце недели его сопровождать на Самуи», — заметила телеведущая, однако не стала говорить о ком конкретно идет речь.