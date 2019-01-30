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Поклонники «потеряли» шею рэпера Басты 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Instagram
Забавным постом на своей странице в социальной сети Instagram поделился рэпер Баста. На суд своих подписчиков он представил снимок того, как мог бы выглядеть артист, не будь у него шеи.
Поклонникам Василия Вакуленко шутка звезды понравилась — пост набрал больше 33 тысяч «лайков». В комментариях фанаты, «потерявшие» шею Басты, отмечали самоиронию музыканта и его чувство юмора. К тому же, сами были не прочь пошутить по поводу жутковатого снимка. Кто-то иронично замечал, что Басты просто «широкая кость», а кто-то намекал, что артисту пора заняться своей физической формой.
«Вася, еще пару сезонов, и ты не влезешь в экран», — отмечает один из подписчиков.
Кстати, многие комментаторы нашли в Басте определенное сходство с Асхабом Тамаевым, ставшим звездой социальных сетей благодаря своей внушительной фигуре.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Баста
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