Забавным постом на своей странице в социальной сети Instagram поделился рэпер Баста. На суд своих подписчиков он представил снимок того, как мог бы выглядеть артист, не будь у него шеи.
Поклонникам Василия Вакуленко шутка звезды понравилась — пост набрал больше 33 тысяч «лайков». В комментариях фанаты, «потерявшие» шею Басты, отмечали самоиронию музыканта и его чувство юмора. К тому же, сами были не прочь пошутить по поводу жутковатого снимка. Кто-то иронично замечал, что Басты просто «широкая кость», а кто-то намекал, что артисту пора заняться своей физической формой.
«Вася, еще пару сезонов, и ты не влезешь в экран», — отмечает один из подписчиков.
Кстати, многие комментаторы нашли в Басте определенное сходство с Асхабом Тамаевым, ставшим звездой социальных сетей благодаря своей внушительной фигуре.