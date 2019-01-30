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Ургант попал в ДТП 

Рамблер 1 час назад
Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» рассказал об аварии, в которую он попал во время отдыха в США. Выпуск программы опубликован на YouTube.
Ургант предложил своему коллеге Дмитрию Хрусталеву поделиться историями, которые произошли с ними во время новогодних каникул. Ведущий показал бандаж для руки и заявил, что ему приходится постоянно его носить.
«Я ехал на велосипеде, меня предупреждали тысячу раз в программе «Время покажет», а я не верил. Американец меня подрезал на джипе», — заявил он.
Ургант заявил, что врезался в автомобиль «со всей дури», закричал и упал.
Телеведущий отметил, что его рука до сих пор болит. Обращался ли Ургант в полицию, он не уточнил.
Ургант отдыхал в США с женой Натальей и дочерьми. В Америке живет дочь его супруги от первого брака. На своей странице в Instagram ведущий показал, как они вместе ходили на баскетбольный матч.
Шоу-бизнес , Видео , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев , США
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