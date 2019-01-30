Ургант попал в ДТП

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» рассказал об аварии, в которую он попал во время отдыха в США . Выпуск программы опубликован на YouTube.

Ургант предложил своему коллеге Дмитрию Хрусталеву поделиться историями, которые произошли с ними во время новогодних каникул. Ведущий показал бандаж для руки и заявил, что ему приходится постоянно его носить.

«Я ехал на велосипеде, меня предупреждали тысячу раз в программе «Время покажет», а я не верил. Американец меня подрезал на джипе», — заявил он.

Ургант заявил, что врезался в автомобиль «со всей дури», закричал и упал.

Телеведущий отметил, что его рука до сих пор болит. Обращался ли Ургант в полицию, он не уточнил.