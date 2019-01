В США скончался дважды лауреат «Грэмми» Джеймс Ингрэм

На 67-м году жизни скончался дважды лауреат музыкальной премии "Грэмми" американский исполнитель в стиле ритм-н-блюз, инструменталист и продюсер Джеймс Ингрэм.

Об этом сообщила близкая подруга певца хореограф Дебби Аллен, передает ТАСС.

Джеймс Ингрэм стал известен в начале 1980-х, когда за песню "Just once" был удостоен "Грэмми". Куинси Джонс , Рэй Чарльз, Натали Коул Кенни Роджерс , Макл Джексон — неполный список исполнителей, с кем работал и записывал дуэты Ингрэм.

Настоящую популярность ему принесло сотрудничество с певицей Патти Остин. Песня "Baby, Come To Me" заняла первое место в чарте US Billboard Hot 100, а композиция "How Do You Keep The Music Playing?" была номинирована на "Оскар".