Дочь Пугачевой выдала страшную тайну матери

Лиза Галкина рассказала своим поклонникам о самом любимом блюде. Признание дочери певицы Аллы Пугачевой вызывало недоумение у многих пользователей Сети.

Видеозапись была опубликована несколько часов назад в фанатском аккаунте малышки в Instagram. На записи девочка сидит в кресле, а парикмахеры укладывают ей волосы. Оператор просит Лизу улыбнуться в камеру и сказать слово "Хачапури". Дочь Аллы Пугачевой повторяет за автором ролика и добавляет, что это ее любимое блюдо. Выбор наследницы Примадонны привел в изумление многих подписчиков.

Некоторые пользователи обвинили звездных родителей в том, что они портят природную красоту ребенка, отправляя ее к визажисту или стилисту. "Зачем портить детскую красоту? Она без ваших буклей диво дивное", "Зачем такую замечательную, красивую девочку посвящать во взрослую жизнь? Она — само очарование, и ей не нужны прически. У нее все от родителей досталось свое, и она такая очаровательная девочка, пусть наслаждается детством, еще все успеет!", "Не рановато ли? Детство должно быть у ребенка", — писали комментаторы.