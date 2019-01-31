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Прохор Шаляпин признался в любви Виталине Цымбалюк-Романовской из Мексики 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Певец и музыкант Прохор Шаляпин продолжает свои путешествия по Карибскому морю. Он добрался до поистине уникального места — небольшого острова Коста Майя, который принадлежит Мексике. Это один из самых быстроразвивающихся круизных портов в этой стране. Раньше это был центр древней цивилизации Майя.
На своей страничке в социальной сети Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская разместила послание, которое ей прислал молодой человек с курорта. Шаляпин заявил, что хочет зарядить пианистку своей позитивной энергией. Он заметил, что впереди у нее непростой день и отправная точка для новой жизни. Он надеется, что вскоре они будут путешествовать вдвоем.
«Я тебя очень люблю. Тебе привет из этой огромнейшей красоты», — заявил музыкант.
«Никогда Виталина не была стервой, её так представили нехорошие люди. С самого начала поддерживала Виталину, а те, кто со мной спорил тогда, теперь почему-то помалкивают. Счастье тебе, Виталиночка. И деток», «Желаю вам счастья Виталина, а время покажет. Не нужно много слов, живите и радуйтесь. Наконец пришло время ваше», «Виталина, дай бог, чтобы все задуманное свершилось. Очень рада за вас! Очень трогательный привет от Прохора», — заметили пользователи.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Мексика
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