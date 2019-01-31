Прохор Шаляпин признался в любви Виталине Цымбалюк-Романовской из Мексики

На своей страничке в социальной сети Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская разместила послание, которое ей прислал молодой человек с курорта. Шаляпин заявил, что хочет зарядить пианистку своей позитивной энергией. Он заметил, что впереди у нее непростой день и отправная точка для новой жизни. Он надеется, что вскоре они будут путешествовать вдвоем.

«Я тебя очень люблю. Тебе привет из этой огромнейшей красоты», — заявил музыкант.