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Оскорбления Меган Маркл и Кейт Миддлтон попросили прекратить 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: REX / Shutterstock
Британские издания обратились к читателям с просьбой уменьшить поток критики в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Журналисты считают, что официальный Instagram-аккаунт герцогов и герцогинь наводнили необоснованные оскорбления.
В частности, The Times отмечает, что многие комментарии «слишком порочны, чтобы публиковаться».
Сотрудники, которые занимаются ведением аккаунта и его модерацией, запросили помощь у Instagram, так как не справляются с обилием «расистских и сексистских материалов». Сообщается, что работа по отслеживанию и удалению комментариев с оскорблениями занимает целые часы.
На данный момент комментарии с критикой королевских особ все еще можно встретить в официальном аккаунте герцогов и герцогинь Сассекских и Кембриджских.
В основном недоброжелатели критикуют внешний вид герцогинь, зачастую отмечая высокую стоимость одежды. Критики вспоминают благотворительные акции королевской семьи и иронизируют, что параллельно с этим герцогини выходят в свет в дорогой одежде.
Некоторые комментаторы сравнивают одну герцогиню с другой, нарочито превознося одну и оскорбляя другую.
Журнал Hello! запустил акцию «доброты», суть которой заключается в том, чтобы заставить людей задуматься дважды перед написанием нелицеприятных комментариев.
Меган Маркл постоянно попадает в скандальные ситуации. В январе 2019 года ее повторно обвинили в несоблюдении королевского дресс-кода. Специалисты королевского этикета заметили, что публичное обнажение ног не соответствует протоколу.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , Газета The Times , HELLO!
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