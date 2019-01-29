Оскорбления Меган Маркл и Кейт Миддлтон попросили прекратить

Британские издания обратились к читателям с просьбой уменьшить поток критики в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон . Журналисты считают, что официальный Instagram-аккаунт герцогов и герцогинь наводнили необоснованные оскорбления.

В частности, The Times отмечает, что многие комментарии «слишком порочны, чтобы публиковаться».

Сотрудники, которые занимаются ведением аккаунта и его модерацией, запросили помощь у Instagram, так как не справляются с обилием «расистских и сексистских материалов». Сообщается, что работа по отслеживанию и удалению комментариев с оскорблениями занимает целые часы.

На данный момент комментарии с критикой королевских особ все еще можно встретить в официальном аккаунте герцогов и герцогинь Сассекских и Кембриджских.

В основном недоброжелатели критикуют внешний вид герцогинь, зачастую отмечая высокую стоимость одежды. Критики вспоминают благотворительные акции королевской семьи и иронизируют, что параллельно с этим герцогини выходят в свет в дорогой одежде.

Некоторые комментаторы сравнивают одну герцогиню с другой, нарочито превознося одну и оскорбляя другую.

Журнал Hello! запустил акцию «доброты», суть которой заключается в том, чтобы заставить людей задуматься дважды перед написанием нелицеприятных комментариев.

Меган Маркл постоянно попадает в скандальные ситуации. В январе 2019 года ее повторно обвинили в несоблюдении королевского дресс-кода. Специалисты королевского этикета заметили, что публичное обнажение ног не соответствует протоколу.