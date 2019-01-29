«Они лгут»: семья Джексона возмутилась обвинениям в педофилии

Семья певца Майкла Джексона назвала «публичным линчеванием» новые обвинения музыканта в педофилии, озвученные в документальном фильме «Покидая „Нэверленд“. Премьера ленты состоялась 25 января на кинофестивале Сандэнс в штате Юта.

В понедельник семья легендарного музыканта Майкла Джексона выступила с заявлением, в котором назвала „публичным линчеванием“ новые обвинения певца в педофилии. Соответствующие осуждения „короля поп-музыки“ прозвучали в документальном фильме Дэна Рида „Покидая „Нэверленд“, премьера которого состоялась 25 января на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

“Мы не можем просто стоять в стороне, пока продолжается публичное линчевание, а твиттер-стервятники и другие лица, которые никогда не встречали Майкла, преследуют его», — написали родственники артиста.

В вызвавшем их негодование фильме рассказывается о Джеймсе Сейфчаке и Уэйде Робсоне, которые обвинили Майкла Джексона в сексуальном насилии над ними, когда они были детьми. Рассказы этих мужчин послужили основой для четырехчасовой документальной ленты «Покидая „Нэверленд“, который в этом году выйдет в эфир на американском канале HBO и на Channel 4 в Великобритании

Родные музыканта в своем заявлении назвали Робсона и Сейфчака „двумя лжесвидетелями“ и напомнили о показаниях, которые мужчины дали, когда Джексон был жив — тогда они отказались от обвинений в домогательствах. По словам Джексонов, более десяти лет назад было проведено серьезное расследование, в ходе которого была доказана невиновность певца.

»Никогда не было представлено ни одного вещественного доказательства чего-либо незаконного. Но СМИ готовы снова и снова верить этой лжи. Майкл не с нами и не может защитить себя сам, иначе подобные обвинения не были бы выдвинуты», — считают родные музыканта.

Они обвинили авторов фильма в том, что они уделяют слишком много внимания Робсону и Сейфчаку, игнорируя других людей, которые хорошо знают Джексона и могут подтвердить, что «он относился к детям с уважением и не делал им ничего плохого».

«Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо», — заявили Джексоны.

Родственники певца также выразили сомнения по поводу документальности этого фильма — по их мнению, жанр «Покидая „Нэверленд“ можно назвать „бульварным“, потому что лента основана на обсуждении „мертвого героя“ некомпетентными людьми.

В ответ на обвинения семьи музыканта режиссер фильма Дэн Рид заявил, что такую длинную ленту, снятую опытными специалистами, нельзя назвать „желтой“.

»Это четырехчасовой фильм опытного документалиста с многолетним опытом в расследовании сложных историй. Любой, кто разбирается в жанрах, поймет, что это документальный фильм», — рассказал Рид в беседе с The Hollywood Reporter.

Режиссер сообщил, что не ставил цели обсудить или осудить Майкла Джексона — главной темой расследования он обозначил проблему насилия.

«Джексон просто является элементом этой истории. Но я вовсе не стремлюсь охарактеризовать его. Я не комментирую Джексона — это фильм не о нем, а о сексуальном насилии. Я не верю, что семья посмотрела фильм, их заявления ему не соответствуют», — отметил Рид.

Помимо того, что Рид подвергся нападкам со стороны семьи и окружения Джексона, его завалили электронными письмами, звонками и даже угрозами смерти со стороны фанатов.