Дочь довела Кудрявцеву до слёз

Лера Кудрявцева поделилась с пользователями переживаниями за дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 11 Окт 2018 в 7:54 PDT Телеведущая стала мамой во второй раз в августе 2018 года. Малышку назвали Марией. Через две недели Лера Кудрявцева улетела в командировку. Заверив пользователей, что с малышкой остались самые надежные люди— ее мама и супруг Игорь Макаров . Теледива старается не доверять девочку няням и все свободное время проводит с ней. Что не уберегает от недоразумений. Кудрявцева поведала подписчикам, что двух секунд хватило, чтобы Маша упала на пол, пока мама отвернулась.

«Начала рыдать я, а не она. Короче, я невротик», — признаёт Лера Кудрявцева.

Пользователи заверили, что ничего страшного не произошло и маленьким детям свойственно набивать синяки в процессе взросления.

Ранее News.ru писал, что Лера Кудрявцева долго готовилась к рождению дочери. Телеведущая никогда не скрывала, что они с Макаровым мечтали о ребёнке. Многие до сих пор уверены, что 47-летняя теледива воспользовалась услугами суррогатной матери, однако Кудрявцева опровергает эти слухи.