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Дочь довела Кудрявцеву до слёз 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Лера Кудрявцева поделилась с пользователями переживаниями за дочь.
Телеведущая стала мамой во второй раз в августе 2018 года. Малышку назвали Марией. Через две недели Лера Кудрявцева улетела в командировку. Заверив пользователей, что с малышкой остались самые надежные люди— ее мама и супруг Игорь Макаров. Теледива старается не доверять девочку няням и все свободное время проводит с ней. Что не уберегает от недоразумений. Кудрявцева поведала подписчикам, что двух секунд хватило, чтобы Маша упала на пол, пока мама отвернулась.
«Начала рыдать я, а не она. Короче, я невротик», — признаёт Лера Кудрявцева.
Пользователи заверили, что ничего страшного не произошло и маленьким детям свойственно набивать синяки в процессе взросления.
Ранее News.ru писал, что Лера Кудрявцева долго готовилась к рождению дочери. Телеведущая никогда не скрывала, что они с Макаровым мечтали о ребёнке. Многие до сих пор уверены, что 47-летняя теледива воспользовалась услугами суррогатной матери, однако Кудрявцева опровергает эти слухи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
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