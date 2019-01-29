Шепелев поймал мошенницу на попытке обмана известного певца

Гостьей нового выпуска программы «На самом деле» стала Анастасия Толстихина, заявившая, что она воспитывает ребенка от солиста группы «Корни» Александра Бердникова . Об этом сообщают «Дни.ру».

Толстихина заявила, что хочет получить от певца компенсацию в семь миллионов рублей, квартиру в Москве или автомобиль, так как она растила мальчика одна. Сейчас ее сыну десять лет.

Бердников, который также пришел в студию, потребовал провести ДНК-тест. Толстихина заявила, что согласится на экспертизу только в судебном порядке.

37-летний певец подтвердил, что десять лет назад он встречался с Толстихиной. Их отношения продлились несколько месяцев, затем девушка перестала отвечать на его звонки. Она объяснила это несерьезностью намерений Бердникова.

«Он сказал, что женится только на женщине своей национальности, только на цыганке», — заявила она.

«Дни.ру» отмечают, что Толстихина отказалась отвечать на вопросы о своем сыне: в каком классе он учится и какие предметы изучает.

Ведущий Дмитрий Шепелев заявил, что ее история — «изящная и очень уверенная» ложь.

По его мнению, Толстихина мечтала о славе и «правильных» знакомствах. Ее отношения с известным певцом не сложились, поэтому она решила придумать историю с отцовством.

Шепелев отметил, что Толстихина родила сына через три года после расставания с Бердниковым.

Певец в 2008 году женился на ростовчанке из цыганской семьи Ольге Мажарцевой. У пары четверо детей.