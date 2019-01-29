Гостьей нового выпуска программы «На самом деле» стала Анастасия Толстихина, заявившая, что она воспитывает ребенка от солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Об этом сообщают «Дни.ру».
Толстихина заявила, что хочет получить от певца компенсацию в семь миллионов рублей, квартиру в Москве или автомобиль, так как она растила мальчика одна. Сейчас ее сыну десять лет.
Бердников, который также пришел в студию, потребовал провести ДНК-тест. Толстихина заявила, что согласится на экспертизу только в судебном порядке.
37-летний певец подтвердил, что десять лет назад он встречался с Толстихиной. Их отношения продлились несколько месяцев, затем девушка перестала отвечать на его звонки. Она объяснила это несерьезностью намерений Бердникова.
«Он сказал, что женится только на женщине своей национальности, только на цыганке», — заявила она.
«Дни.ру» отмечают, что Толстихина отказалась отвечать на вопросы о своем сыне: в каком классе он учится и какие предметы изучает.
Ведущий Дмитрий Шепелев заявил, что ее история — «изящная и очень уверенная» ложь.
По его мнению, Толстихина мечтала о славе и «правильных» знакомствах. Ее отношения с известным певцом не сложились, поэтому она решила придумать историю с отцовством.
Шепелев отметил, что Толстихина родила сына через три года после расставания с Бердниковым.
Певец в 2008 году женился на ростовчанке из цыганской семьи Ольге Мажарцевой. У пары четверо детей.