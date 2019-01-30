Марьяна Ро снялась в откровенной фотосессии

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕸𝖆𝖗𝖞𝖆𝖓𝖆 𝕽𝖔 (@maryanaro) 27 Янв 2019 в 11:51 PST Одна из самых популярных девушек на российском YouTube украсила мартовскую обложку мужского глянцевого журнала. Фотосессия вызвала недоумение у её фолловеров.

Несмотря на скромный снимок, Ро надёжно прикрывает грудь руками на фото, ее поступок подвергся критике. По мнению фолловеров, Марьяна никогда не гналась за такого рода популярностью и поклонникам непривычно видеть ее в подобном качестве.

«Как так можно?!», «Тебе нечего делать?», «Разочаровала…Я думала, ты выше всего вот этого…», «Марьяна уже не та», «Слишком откровенно, это перебор», — оставляют комментарии разочарованные подписчики.

Недовольны остались и постоянные читатели журнала, увидевшие снимок на официальной странице издания в соцсетях. Ряд пользователей признались, что не слышали о 19-летней звезде Интернета, другие посетовали, что ее фигура не соответствует идеалам журнала.

Появление популярного блогера и певицы на обложке мужского глянца — типичный шаг старлетки. Набирающие популярность актрисы, телеведущие и певицы считают за честь украсить собой обложку мужского журнала. В интервью затем они нередко добавляют, что вряд ли повторят подобный опыт.

Ранее News.ru писал, что Марьяна Ро входит в десятку самых богатых русскоязычных блогеров.