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Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Российских журналистов уволили за «тупую п****»

Марьяна Ро снялась в откровенной фотосессии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Марьяна Ро/vk.com
Одна из самых популярных девушек на российском YouTube украсила мартовскую обложку мужского глянцевого журнала. Фотосессия вызвала недоумение у её фолловеров.
Несмотря на скромный снимок, Ро надёжно прикрывает грудь руками на фото, ее поступок подвергся критике. По мнению фолловеров, Марьяна никогда не гналась за такого рода популярностью и поклонникам непривычно видеть ее в подобном качестве.
«Как так можно?!», «Тебе нечего делать?», «Разочаровала…Я думала, ты выше всего вот этого…», «Марьяна уже не та», «Слишком откровенно, это перебор», — оставляют комментарии разочарованные подписчики.
Недовольны остались и постоянные читатели журнала, увидевшие снимок на официальной странице издания в соцсетях. Ряд пользователей признались, что не слышали о 19-летней звезде Интернета, другие посетовали, что ее фигура не соответствует идеалам журнала.
Появление популярного блогера и певицы на обложке мужского глянца — типичный шаг старлетки. Набирающие популярность актрисы, телеведущие и певицы считают за честь украсить собой обложку мужского журнала. В интервью затем они нередко добавляют, что вряд ли повторят подобный опыт.
Ранее News.ru писал, что Марьяна Ро входит в десятку самых богатых русскоязычных блогеров.
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