Сын Дмитрия Диброва стал телеведущим

Да, на канале «Super» он начинает вести что-то вроде прогноза погоды. Ну, а почему бы нет?

Телеканалы давно изощряются в попытках разнообразить этот выигрышный кусочек новостей с повышенным рейтингом. Недаром еще покойный писатель Фазиль Искандер писал, что москвичи всегда замирают, когда начинают передавать прогноз погоды. Это для них абсолютно культовый момент. И для усиления эффекта донесения климатической сводки уже перепробовали все.

И длинноногих красавиц, и профессорского вида старичков. И бывших спортсменов. Пришло время и младенца, устами которого заглаголила истина Гидромета. Вопрос только, чей это младенец. Случаен ли выбор канала? Собственно, мы давно привыкли: наследники медийных персон попадают в свет софитов чуть ли не с пеленок. Все это несколько напоминает записывание новорожденных дворян сразу в гвардию при Екатерине Великой. Пока подрастут, уже и офицеры. Так и сейчас, когда выросшие современные богемные детишки уже будут иметь за спиной серьезный светский багаж. Вот и лица с обложек прекрасно поняли главное: их основное наследство, которое они оставят своим отпрыскам, это высокая степень узнаваемости. Узнаваемость, которую со временем можно конвертировать во многие очень полезные вещи. Вон маленький Боярский смешно пел с отцом, а ныне депутат.

Вот и вовлекают они буквально с пеленок своих сынков и дочек в околосветский мир. Сначалапредлагая их светским хроникерам в качестве бонуса к себе любимым, ну, а потом выводя их на самостоятельную стезю, естественно, на своих же помочах. Потому мы все время слывшим о сынке Диброва, наследнике Плющенко, дочке Кафельникова или Анастасии Волочковой. Имя «сын таково-то» становится брендом, имеющим самостоятельную ценность. Тем более, что при наличии немалых средств всегда можно проплатить и скромную пиар — кампанию подрастающего звездного поколения. Почему бы в интервью не рассказать о своем раскрученном родителе, а заодно и свою фотосессию присовокупить? Механизмы такой раскрутки давно отработаны. Пионером на этой стезе в некотором смысле стала сама Собчак, которую с подросткового возраста очень аккуратно подводили от одной степени узнаваемости до другой. А все началось, как писал один мемуарист, с того, что супруга питерского мэра попросила его устроить маленькую Ксению «куда-нибудь в кино». Правда, теперь ее степень узнаваемости достигает 95 процентов, но и показатели общественного неприятия приближаются к той же цифре. Но это совсем другая история. У маленького Диброва уже нет южнорусского говорка, у его отца. Он готов к звездной карьере. И как тут не вспомнить известный советский анекдот. Может ли сын генерала стать маршалом? Нет, потому что у маршала есть свой сын.