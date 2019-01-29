«Король тортов» Ренат Агзамов пытается посадить любовницу

Российский «король тортов» Ренат Агзамов пытается посадить в тюрьму свою любовницу, сообщает «Мэш».

Некоторое время спустя Агзамов решил уехать в Москву строить карьеру, а перед отъездом признался девушке в любви и пообещал однажды жениться на ней.

После этого Агзамов и Джурило звонили другу и переписывались, виделись, когда кондитер бывал в Сочи. В какой-то момент Агзамов женился на другой, она родила ему сына, однако кондитер продолжал общаться с Джурило.

В начале 2017 года Наталью, страдающую аллергией и лечащуюся от нее гормональной терапией, укусила уличная кошка. Врачи заподозрили у девушки бешенство. Агзамов заплатил за лечение Джурило 300 тысяч рублей.

Несколько позже кондитер прибыл по делам в Пятигорск. Туда к нему приехала Наталья. В местном отеле возлюбленные впервые занялись сексом, во время которого у них порвался презерватив.

Испугавшийся беременности любовницы Агзамов сначала пытался убедить ее принимать таблетки, побочным эффектом которых стала бы аллергическая реакция, а затем стал настаивать на аборте в Германии, который обещал оплатить.

Однако и впрямь забеременевшая Джурило, которой было уже 35 лет, решила оставить ребенка. Кондитер старался переубедить ее ежедневно.

«Говорил, что у меня из-за болезни будет ребенок с синдромом Дауна, что ребенок может умереть, что я могу умереть», — рассказывала Наталья следователю.

Девушка все же поддалась давлению и согласилась на аборт, однако Агзамов заявил, что у него нет денег, посоветовал занять у друзей и пообещал отдать ее долг позже.

Некоторое время спустя некто окликнул Наталью возле дома ее родителей в Сочи, а когда она обернулась — несколько раз ударил в живот.

«Он говорил очень много о том, что это будет хорошо для нас обоих, что он будет помогать мне деньгами и прочее», — рассказывает Джурило.

Последствием нападения стал выкидыш, но девушка не обратилась в полицию из-за боязни, что тогда Агзамов не сдержит обещание финансово помогать ей.

После выкидыша здоровье Джурило ухудшилось, Агзамов помогал ей, но этого не хватало. В результате девушке пришлось одалживать деньги у друзей и банков. Весной прошлого года Наталья потребовала от кондитера компенсировать вред, который он причинил ее здоровью.

Она написала ему несколько писем с угрозами. По словам Джурило, она хотела лишь получить от Агзамова три миллиона, так как именно из-за него потеряла здоровье, и больше никогда не видеть его.

Агзамов же написал заявление в полицию об угрозах, было возбуждено уголовное дело, а Наталья стала подозреваемой.