«Вы за это поплатитесь!»: на «Битве экстрасенсов» прокляли подлых разоблачителей

Как говорят, за ведение каждого выпуска скандального проекта "Битва экстрасенсов" актриса Вера Сотникова получает по 300 тысяч рублей. А ее коллега Марат Башаров — все 500 тысяч. Разумеется, после скандала последних недель они боятся, что кормушка прикроется.

Каждый день Веры Сотниковой теперь начинается с оправданий. Поклонники атакуют ее в социальных сетях и осуждают за то, что-де связалась с мошенниками, помогает жулью вводить народ в заблуждение и наживаться на чужом горе. И актриса вынуждена придумывать, как обелить свое участие в "Битве экстрасенсов".

Она уверяет, что ничего не знает о подкупах и постановках на проекте.

"Даже если гипотетически представить, что кто-то, когда-то брал деньги за призовые места, неужели вы думаете, мне об этом сказали? — написала актриса на свой странице. — Но теперь вы будете смотреть с точки зрения: кто кому мог слить информацию, а где правда? А я также с интересом буду присматриваться к нашим участникам".

А ее коллега Марат Башаров и вовсе вдруг сообщил, что с журналистом Борисом Соболевым не знаком, никакого интервью никогда не давал, а все показанное в эфире — телемонтаж, подлог и клевета. Понимая, видимо, что после всего сказанного в фильме "Идущие к черту" могут начаться проблемы с работодателями.

В ответ Соболев опубликовал видео, на котором четко видно, что Марат Башаров разговаривает именно с ним. И, обсуждая информацию о мошенниках-экстрасенсах, которые используют для продвижения своих центров его имя, актер заявляет, что не прочь получать от этих людей с "Битвы экстрасенсов" процент прибыли. Мол, Господь велел делиться.

"Марат Башаров, шли бы в суд! Суд назначит техническую экспертизу, которая установит, что все, показанное в фильме, подлинный материал", — заявил Борис Соболев, который и разоблачил мошенников.

За это ведущие проекта прокляли журналиста и его нашумевшее расследование, намекнув, что автор фильма "Идущие к черту" связался с мощными магическими силами и может поплатиться за свою смелость.