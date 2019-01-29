Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фотографию, на которой предстала перед подписчиками в наряде, сделанном из веток хвои.
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Люблю я забраться в снег и сугроб. 💨 А это прекрасное платьице из пихты мне подарили в Андреевских банях @andreevskie_bani 🌿 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #дом
В подписи к посту артистка пояснила, что «платьице» ей подарили в Андреевских банях. В нём Волочкова отправилась на улицу после оздоровительных процедур.
«Люблю я забраться в снег и сугроб», — написала звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).
Некоторые поклонники балерины не упустили возможности поиронизировать над очередным резонансным снимком артистки.
«Всю одежку у неё похоже прислуга умыкнула. Вот и приходится вениками прикрываться», — предположила @olia.sibirtseva.
«Рубаху из крапивного листа надо ещё подарить», — предложила @zachinyaevaelena.
«А где снежная шапочка, шибко модная в этом сезоне?» — задалась вопросом @tania.medkova426.
За несколько часов публикация балерины набрала почти 5,5 тысяч лайков. Под постом пользователи оставили больше 600 комментариев.