Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова выложила фото в «платье из пихты» 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фотографию, на которой предстала перед подписчиками в наряде, сделанном из веток хвои.
В подписи к посту артистка пояснила, что «платьице» ей подарили в Андреевских банях. В нём Волочкова отправилась на улицу после оздоровительных процедур.
«Люблю я забраться в снег и сугроб», — написала звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).
Некоторые поклонники балерины не упустили возможности поиронизировать над очередным резонансным снимком артистки.
«Всю одежку у неё похоже прислуга умыкнула. Вот и приходится вениками прикрываться», — предположила @olia.sibirtseva.
«Рубаху из крапивного листа надо ещё подарить», — предложила @zachinyaevaelena.
«А где снежная шапочка, шибко модная в этом сезоне?» — задалась вопросом @tania.medkova426.
За несколько часов публикация балерины набрала почти 5,5 тысяч лайков. Под постом пользователи оставили больше 600 комментариев.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
Готовящемуся к «Евровидению» Лазареву подложили свинью
Шоу-бизнес
Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу
Политика
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Крым выдвинул требование Киеву
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение