Волочкова выложила фото в «платье из пихты»

В подписи к посту артистка пояснила, что «платьице» ей подарили в Андреевских банях. В нём Волочкова отправилась на улицу после оздоровительных процедур.

«Люблю я забраться в снег и сугроб», — написала звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

Некоторые поклонники балерины не упустили возможности поиронизировать над очередным резонансным снимком артистки.

«Всю одежку у неё похоже прислуга умыкнула. Вот и приходится вениками прикрываться», — предположила @olia.sibirtseva.

«Рубаху из крапивного листа надо ещё подарить», — предложила @zachinyaevaelena.

«А где снежная шапочка, шибко модная в этом сезоне?» — задалась вопросом @tania.medkova426.

За несколько часов публикация балерины набрала почти 5,5 тысяч лайков. Под постом пользователи оставили больше 600 комментариев.