Высоцкая и Кончаловский расстались сразу после венчания

В конце января стало известно о том, что актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский обвенчались. Сейчас появились новые подробности священного таинства.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались на 21-м году совместной жизни. Таинство прошло 20 января в Троицком соборе Псковского кремля. По словам Андрея Кончаловского, храм был выбран не случайно: "Этот собор — исключительное место", — впоследствии сообщил журналистам режиссер. Венчал пару митрополит Псковский и Порховский Тихон. Гостей было немного — только самые близкие.

Столь знаменательное событие стало настоящей сенсацией для общественности и некоторых родных. Так, внебрачная дочь Андрея Кончаловского от актрисы Ирины Бразговки Дарья узнала о венчании благодаря Сети.

"Мы хорошо общаемся, но он мне ничего не сказал. Наверное, это все-таки их с Юлией личное дело. Первое, о чем подумала, увидев новости: как здорово, что событие произошло в такой потрясающе красивой обстановке!" — высказала свое мнение Дарья.

Из всех детей Андрея Кончаловского в храме присутствовал только сын от Юлии Высоцкой Петр.

"Он стоял чуть поодаль от остальных, просил случайных свидетелей не делать снимки. Венчание продолжалось около 40 минут, в самом конце Юлия даже прослезилась", — рассказал репортерам очевидец.