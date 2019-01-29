Бари Алибасов высмеял хит «Танцуй под Бузову»

Известный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов на своей страничке в социальной сети Instagram разместил забавный ролик. На кадрах можно увидеть, как две девушки двигаются в ритме под хит «Танцуй под Бузову». Внезапно появляется их подружка с подушкой в руках.

«Как же вы задолбали меня со своей Бузовой!» — кричит она и бьет девушек.

Через какое-то время можно увидеть, как девушка, «расправившаяся» с подружками, пляшет под хит группы «На-На» «Фаина», который был записан еще в девяностых годах прошлого века.