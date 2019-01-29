Известный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов на своей страничке в социальной сети Instagram разместил забавный ролик. На кадрах можно увидеть, как две девушки двигаются в ритме под хит «Танцуй под Бузову». Внезапно появляется их подружка с подушкой в руках.
«Как же вы задолбали меня со своей Бузовой!» — кричит она и бьет девушек.
Через какое-то время можно увидеть, как девушка, «расправившаяся» с подружками, пляшет под хит группы «На-На» «Фаина», который был записан еще в девяностых годах прошлого века.
«Бузова отстой. «На-На» рулит», «Бузова уже надоела, а „Фаина“ ещё нет», «Группа „На-На самые лучшие из лучших во всем мире!“ „Жалко только, что на неё сейчас спрос большой. Да и райдер там, наверное, с такими запросами. А ребята нанайцы, наверное, в доме культуры „Фаину“ до сих пор поют. Жалко, конечно“, „Вот я бы тоже лучше под Фаину бы зажгла“, — заметили в комментариях подписчики.