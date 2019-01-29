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Нина Русланова могла умереть во время родов 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известная актриса Нина Русланова стала гостьей программы «Судьба человека». Она призналась, что в жизни у нее было очень много испытаний, которые она смогла с честью преодолеть. В частности, на последних сроках беременности врачи сделали неутешительный вывод. Звезда могла умереть во время родов. Медики даже сказали ей, что не собираются нести ответственность.
5 декабря народная артистка России празднует день рождения — актрисе исполняется 74 года.
По словам Руслановой, ее муж связался со знакомыми, и она уехала рожать к ним. При этом ей сразу сказали, что нужно сделать выбор, кого спасать, если что-то пойдет не так во время родов. Русланова не задумывалась ни минуты. Она сказала, что нужно оставить в живых ребенка. Актриса подписала бумагу. К счастью, все прошло хорошо, и она родила здоровую дочь, которую назвала Олесей.
В 2009 году у Нины Руслановой случился первый инсульт. Проблемы с сердцем вот уже десять лет не отпускают актрису. Ее дочь Олеся Рудакова заметила, что ее мама всеми силами борется с опасным недугом. По ее признанию, актриса не сдается. Сейчас они просто идут вперед, потому что другого выбора просто нет, сообщает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Нина Русланова , StarHit
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