Нина Русланова могла умереть во время родов

Известная актриса Нина Русланова стала гостьей программы «Судьба человека». Она призналась, что в жизни у нее было очень много испытаний, которые она смогла с честью преодолеть. В частности, на последних сроках беременности врачи сделали неутешительный вывод. Звезда могла умереть во время родов. Медики даже сказали ей, что не собираются нести ответственность.

5 декабря народная артистка России празднует день рождения — актрисе исполняется 74 года.

По словам Руслановой, ее муж связался со знакомыми, и она уехала рожать к ним. При этом ей сразу сказали, что нужно сделать выбор, кого спасать, если что-то пойдет не так во время родов. Русланова не задумывалась ни минуты. Она сказала, что нужно оставить в живых ребенка. Актриса подписала бумагу. К счастью, все прошло хорошо, и она родила здоровую дочь, которую назвала Олесей.