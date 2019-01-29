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Кудрявцева ответила фанатке, что стала хуже выглядеть из-за возраста 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Неожиданно откровенно о своем возрасте заявила популярная ведущая Лера Кудрявцева. Красавица современного развлекательного ТВ не постеснялась признаться фанатке в том, что стареет, и поэтому стала хуже выглядеть.
В своем аккаунте в Instagram Кудрявцева опубликовала фото, на котором она сидит в студии. И одна из фанаток спросила в комментариях ведущую, почему она в последнее время выглядит хуже. «Лера! Раньше вы были намного милее, что с вами? Сделали операцию или что-то другое? Но вы другая, раньше больше мне нравились!», — написала девушка под снимком.
Кудрявцева не стала молчать и ответила ей на комментарий. Она написала:
«Что со мной? 47 лет всего лишь;)))».
За Кудрявцеву тут же вступились остальные поклонники, которые стали писать в комментариях о том, что Лера выглядит намного лучше, чем некоторые в свои 20 лет, и что внешне она на свой возраст не выглядит.
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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