Кудрявцева ответила фанатке, что стала хуже выглядеть из-за возраста

Неожиданно откровенно о своем возрасте заявила популярная ведущая Лера Кудрявцева . Красавица современного развлекательного ТВ не постеснялась признаться фанатке в том, что стареет, и поэтому стала хуже выглядеть.

В своем аккаунте в Instagram Кудрявцева опубликовала фото, на котором она сидит в студии. И одна из фанаток спросила в комментариях ведущую, почему она в последнее время выглядит хуже. «Лера! Раньше вы были намного милее, что с вами? Сделали операцию или что-то другое? Но вы другая, раньше больше мне нравились!», — написала девушка под снимком.

Кудрявцева не стала молчать и ответила ей на комментарий. Она написала:

«Что со мной? 47 лет всего лишь;)))».

За Кудрявцеву тут же вступились остальные поклонники, которые стали писать в комментариях о том, что Лера выглядит намного лучше, чем некоторые в свои 20 лет, и что внешне она на свой возраст не выглядит.