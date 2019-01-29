Затравленной украинской певице посоветовали взять пример с Лорак

Фаворитка украинского отбора на конкурсе "Евровидение" Mavur собирается выступить в России . По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, исполнительнице следует стирать музыкальные границы между двумя странами, как это делают певицы Ани Лорак и Светлана Лобода

Несколько дней назад певица Mavur опубликовала в своем Instagram афишу апрельских концертов в Москве Санкт-Петербурге . Она пообещала, что зрители останутся довольны ее выступлением. Вскоре звезда столкнулась с гневными комментариями поклонников. Многие украинские пользователи обвинили ее в том, что она предала страну и посоветовали ей больше не возвращаться на родину.

Манукян напомнил о том, что сейчас власти двух государств находятся в напряженных отношениях. Он считает, что исполнительница совершила "серьезный шаг", когда решила устроить два концерта в России. Чиновник надеется, что эта поездка не повлияет на участие Анны Корсун в песенном конкурсе "Евровидение".

"Россию и Украину сейчас разделяют политические распри. Несмотря на это Анна едет с концертами в нашу страну. Не будем забывать о том, что скоро состоится голосование за украинского участника на Евровидении и Maruv в числе фаворитов. Интересно, как отреагируют украинские телезрители на ее поездку в Россию. Очень надеюсь, что это ей не помешает получить путевку в Израиль", — отметил член экспертного совета.

Манукян назвал всех критиков "неадекватами", которые мешают налаживать отношения России и Украины. Он посоветовал солистке брать пример с других украинских звезд — Ани Лорак и Светланы Лободы, которые часто выступают в нашей стране и не делят своих зрителей. По мнению чиновника, именно они помогут восстановить дружбу между странами.