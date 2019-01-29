Все в белом: Тимати и Решетова вновь спровоцировали слухи о свадьбе

Тимати является завидным холостяком уже много лет. Однако вступать в брак он не решился даже с матерью своей единственной дочери Алисы. В отношениях с Аленой Шишковой он был несколько лет, но до ЗАГСа они так и не дошли. Молодые люди продолжают дружески общаться, но каждый из них теперь занимается своим делом. С каждым днем все теплее рэпер относится к своей новой возлюбленной Анастасией Решетовой. В прошлом году в одной из песен Тимати намекнул, что готов к свадьбе, но дело осталось лишь за получением разрешения от мамы. Давно поговаривают, что Симона Юнусова не совсем ладит с его избранницей.

Последние несколько месяцев то и дело появляются слухи о тайно свадьбе артиста. Не так давно вместе с возлюбленной он побывал в Париже, где устроил для нее романтическое свидание недалеко от Эйфелевой башни. Там Анастасия отпраздновала свое 23-летие. От возлюбленного в подарок она получила крестик усыпанный бриллиантами и стоимостью два миллиона рублей. Поклонники считают, что тогда Тимати попросил руки своей девушки. Последние несколько недель рэпер проводит время на побережье океана. На днях Решетова опубликовала фото, на котором она запечатлена в белом платье среди пальм, а накануне поделилась новым снимком. На нем и Тимати позирует в костюме цвета слоновой кости.

Пользователи соцсети считают, что без повода в жаркую погоду в отпуске так торжественно люди не одеваются. Они сразу заподозрили, что пара наконец-то сыграла свадьбу. Они активно поздравляют влюбленных в соцсетях.