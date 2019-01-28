Семья Майкла Джексона назвала новые обвинения певца в педофилии «публичным линчеванием»

Семья певца Майкла Джексона назвала "публичным линчеванием" новые обвинения "короля поп-музыки" в педофилии, озвученные в документальном фильме "Покидая "Нэверленд" ("Leaving Neverland"), премьера которого состоялась 25 января на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. Об этом говорится в заявлении Джексонов, опубликованном в понедельник.

Семья напомнила, что схожие обвинения, выдвинутые более десяти лет назад, были тщательно расследованы, но певец был признан невиновным.

"Никогда не было представлено ни одного вещественного доказательства чего-либо. Но СМИ готовы снова и снова верить этой лжи", — подчеркнула семья исполнителя.

"Майкл не с нами и не может защитить себя сам, иначе подобные обвинения не были бы выдвинуты", — добавили Джексоны.

"Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо", — добавили Джексоны, имея в виду Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, утверждавших в ленте, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались сексуальному насилию со стороны всемирно известного исполнителя.

Его семья напомнила, что эти два человека давали противоположные показания во время разбирательства 2005 года.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо "Нэверленд". Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение по отношению к другому ребенку. Состоявшийся в 2005 году суд снял с исполнителя обвинения по обоим эпизодам.

Всемирно известный американский певец, автор песен, продюсер и танцор Майкл Джексон является лауреатом 13 премий Grammy, а также обладателем почетных премий Grammy музыканту-легенде (1993) и за жизненные достижения (2010, посмертно). В мире продано более 1 млрд копий его записей. По данным журнала Forbes, Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы. Музыкант умер в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки медикаментов.