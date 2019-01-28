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Собчак пришла в ярость из-за уголовного дела 

Дни.ру 8 часов назад
Известная телеведущая рассказала, что одной из ее сторонниц грозит уголовный срок. Гневный пост появился на канале Ксении Собчак в Telegram.
По словам звезды, ее единомышленницу Анастасию Шевченко обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Женщина уже несколько дней сидит в изоляторе временного содержания и ждет суда по определению меры пресечения. Журналистка добавила, что Анастасия воспитывает двух несовершеннолетних детей. Ксения Собчак призвала СМИ обратить внимание на случившееся и призвала полицейских отпустить Шевченко.
"Сегодня у Насти — суд по определению меры пресечения. При этом она уже двое суток сидит в, не смотря на то, что у нее двое несовершеннолетних детей! И сидит за что? За то, что она член российской общественной организации? Что за бред? Я знаю, что следователи издеваются над Настей и пытаются ее морально сломать. Нам надо спасать Настю! Мы должны придать делу максимальную огласку. Мы должны показать, что нас много, мы с Настей и нас не запугать. Руки прочь от Анастасии Шевченко!", — заявила звезда.
Напомним, в декабре прошлого года в Сети стали появляться слухи о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана. Поклонники стали все чаще видеть телеведущую в компании Константина Богомолова. Однако режиссер опроверг эту новость и поехал в отпуск вместе с бывшей супругой Дарьей Мороз. Журналистам удалось позднее связаться с мужем телеведущей, однако он отказался давать какие-либо комментарии.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Анастасия Шевченко , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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