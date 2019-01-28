«Не дождетесь»: Екатерина Варнава прокомментировала слухи об эмиграции в США

Одна из самых эффектных участниц шоу Comedy Women Екатерина Варнава недавно улетела в Лос-Анджелесе со своим возлюбленным Константином Мякиньковым после отпуска в Дубае . Она стала публиковать трогательные снимки на фоне местных пейзажей и показывать, как она катается по городу. Девушка то и дело дурачиться со своим женихом. Поклонники заметили, что она выглядит счастливой. Некоторые пользователи соцсети даже решили, что артистка уехала навсегда, и были сильно обеспокоены такой потерей.

Однако Варнава поспешила внести ясность в ситуацию, когда узнала о распространившихся слухах. Она объяснила, что планирует некоторое время провести в США, но все же вернется в Россию, так как окончательно эмигрировать она не собирается.

«Мы так каждый год уезжаем, а вы только сейчас заметили… Забеспокоились… Вы такие у меня милые. У меня еще оочень много дел дома, чтобы просто так взять и уехать… Не-а, не дождетесь… Моё место не занимать», — написала актриса.

Она также решила рассказать несколько историй об иностранцах, которые приехали жить в Россию и обрели счастье.

По ее словам, один австралиец переехал в Калмыкию. Теперь там он занимается гостиничным бизнесом, а также женился на русской девушке. По мнению Екатерины, айтишник мог бы найти себе работу в любой точке Европы, но его чем-то притянуло именно в нашу страну. При этом мужчина не испугался другого менталитета и проблем с языковым барьером. Поклонники признались, что таких историй очень много. Они также были рады тому, что Варнава намерена вернуться домой.