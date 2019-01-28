Волочкова и Джигурда анонсировали новый творческий дуэт

Знаменитая балерина российской эстрады Анастасия Волочкова и одиозный шоумен Никита Джигурда записали видеообращение к своим поклонникам. В ролике артисты анонсировали творческий проект, от которого фанаты «содрогнутся».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Янв 2019 в 8:19 PST На кадрах Джигурда обнимает балерину и рассказывает о ее достижениях. Артист заявил, что все, кто обижает балерину, в первую очередь обижают себя, поскольку боги, по словам Джигурды, поругаемы не бывают.

Также он заявил, что Волочкой удалось добиться высоких успехов, так как ей удалось «укротить собственного дракона».

Большинство пользователей Сети высмеяли новый творческий дуэт звезд, назвав их «гениями земли русской». Многие заявили, что из этого тандема ничего приличного не получится, а артисты специально опубликовали ролик, чтобы привлечь внимание к своим персонам.