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«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева вспомнила, как потеряла ребенка 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Юлия Савичева уже четыре года счастлива в браке с композитором и музыкантом Александром Аршиновым. Пара воспитывает дочку Анну, которой в июле исполнился год. Недавно певица откровенно рассказала, что малыш мог бы появиться у нее раньше, но она не смогла сохранить ребенка из-за стремления продолжать карьеру.
Как вспоминает финалистка «Фабрики звезд», срок беременности был небольшой. Она не меняла образ жизни и работала, не прислушиваясь к рекомендациям медиков. «Я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали», — говорит Савичева в передаче «Душевный разговор с Жасмин» на YouTube.
В итоге произошло несчастье. Через некоторое время после потери ребенка Юлия и ее избранник решились на новую беременность, правда, результат пара получила далеко не сразу. Чтобы ее организм пришел в норму, певице пришлось работать меньше, снизить нагрузки, принимать специально подобранные препараты. В итоге доктора поставили звезду перед выбором: беременность или работа.
По словам Юлии Савичевой, она ничуть не жалеет о том, что оставила мир большого шоу-бизнеса. Весь срок ожидания дочери она провела в Португалии, а на ее родах присутствовал муж, который сейчас воспитывает малышку наравне с супругой.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Александр Аршинов , Юлия Савичева
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