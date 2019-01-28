«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева вспомнила, как потеряла ребенка

Юлия Савичева уже четыре года счастлива в браке с композитором и музыкантом Александром Аршиновым . Пара воспитывает дочку Анну, которой в июле исполнился год. Недавно певица откровенно рассказала, что малыш мог бы появиться у нее раньше, но она не смогла сохранить ребенка из-за стремления продолжать карьеру.

Как вспоминает финалистка «Фабрики звезд», срок беременности был небольшой. Она не меняла образ жизни и работала, не прислушиваясь к рекомендациям медиков. «Я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали», — говорит Савичева в передаче «Душевный разговор с Жасмин» на YouTube.

В итоге произошло несчастье. Через некоторое время после потери ребенка Юлия и ее избранник решились на новую беременность, правда, результат пара получила далеко не сразу. Чтобы ее организм пришел в норму, певице пришлось работать меньше, снизить нагрузки, принимать специально подобранные препараты. В итоге доктора поставили звезду перед выбором: беременность или работа.

По словам Юлии Савичевой, она ничуть не жалеет о том, что оставила мир большого шоу-бизнеса. Весь срок ожидания дочери она провела в Португалии, а на ее родах присутствовал муж, который сейчас воспитывает малышку наравне с супругой.