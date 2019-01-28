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Подписчики высмеяли Урганта за странные селфи 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Завернувшегося в «ковер» телеведущего Ивана Урганта высмеяли подписчики в инстаграме.
Сегодня журналист опубликовал на своей странице в соцсети три селфи из одного и того же лифта. Сам Ургант описал свой коллаж как «идиотский» и признал, что нечасто «балует» своих подписчиков по-настоящему интересными фотографиями.
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Известный телеведущий Иван Ургант (40 лет) редко балует своих подписчиков действительно интересными фото. Вот и на этот раз он опубликовал идиотский коллаж из собственных селфи сделанных при помощи зеркала в лифте. Как утверждает Иван, снимки сделаны с разницей в 4 минуты. Но мы-то с вами понимаем, что это очередная сомнительная хохма шоумена. Подписывайтесь на наш канал и следите за самыми скандальными новостями российского шоу-бизнеса!

Публикация от  Иван Ургант (@urgantcom)

«Как утверждает Иван, снимки сделаны с разницей в четыре минуты, но мы-то с вами понимаем, что это очередная сомнительная хохма», — написал он.
На одном из селфи Ургант предстал в темных штанах, светлой рубашке с вертикальными полосами, двубортном сером пальто с контрастирующим по цвету воротником и шапке сизого цвета.
На втором телеведущий позирует без шапки и в черных туфлях, брюках, рубашке и пальто. На третьем снимке на Урганте коричневые ботинки, серые джинсы, та же шапка, что и на первом «луке», а также клетчатая куртка с деталями из искусственного меха.
«Нормальный ковер в лифте», — описал один из комментаторов последний предмет гардероба журналиста.
Другие сравнивали Урганта с актером Брюсом Уиллисом, гопником и бомжом, а некоторые смущались из-за «сомнительного пятна подозрительного цвета» на полу лифта.
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Брюс Уиллис
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