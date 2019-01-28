Подписчики высмеяли Урганта за странные селфи

Завернувшегося в «ковер» телеведущего Ивана Урганта высмеяли подписчики в инстаграме.

«Как утверждает Иван, снимки сделаны с разницей в четыре минуты, но мы-то с вами понимаем, что это очередная сомнительная хохма», — написал он.

На одном из селфи Ургант предстал в темных штанах, светлой рубашке с вертикальными полосами, двубортном сером пальто с контрастирующим по цвету воротником и шапке сизого цвета.

На втором телеведущий позирует без шапки и в черных туфлях, брюках, рубашке и пальто. На третьем снимке на Урганте коричневые ботинки, серые джинсы, та же шапка, что и на первом «луке», а также клетчатая куртка с деталями из искусственного меха.

«Нормальный ковер в лифте», — описал один из комментаторов последний предмет гардероба журналиста.