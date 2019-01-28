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Родственников Майкла Джексона разъярил новый фильм о педофилии певца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: АР
Членов семьи Майкла Джексона разъярил новый документальный фильм о поп-певце «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland). Об этом сообщает ABC News в понедельник, 28 января.
По их словам, он привлекает лишнее внимание к Уэйду Робсону и Джеймсу Сэйфчаку. В киноленте мужчины рассказали, что в детстве подверглись сексуальному насилию на ранчо музыканта. Семья Джексона назвала их лжесвидетелями, а также выразила недовольство тем, что СМИ поверили им, а не словам «сотен семей и друзей по всеми миру, которые проводили время с Майклом».
«Майкл всегда подставлял другую щеку, мы всегда подставляли другую щеку, когда люди преследовали членов нашей семьи. Это путь Джексонов. Но мы не можем стоять в стороне, пока продолжаются публичные самосуды. Майкла нет с нами, и он не может защитить себя, в противном случае эти обвинения не были бы выдвинуты», — говорится в заявлении родственников исполнителя.
Они подчеркнули, что в 2005 году на ранчо музыканта «Нетландия» проходили тщательные проверки. Тогда же певца признали невиновным в растлении несовершеннолетних. При этом режиссер фильма Дэн Рид сказал, что не сомневается в правдивости историй Робсона и Сэйфчака.
Премьера четырехчасовой документальной картины состоялась на фестивале «Санденс». Отмечается, что показанные в нем кадры шокировали публику. Некоторые критики окрестили киноленту хоррором, а Джефф Уэллс, автор портала Hollywood Elsewhere, заявил, что после этого фильма защитники Джексона перестанут поддерживать кумира.
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Шоу-бизнес , Майкл Джексон , Дэн Рид , телеканал АВС
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