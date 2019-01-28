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Степаненко отправилась к пластическому хирургу после развода 

Рамблер + ещё 3 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Юмористка Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном посетила Центральный НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Один из пациентов отправил телеканалу видео, снятое в здании НИИ. На видео запечатлена женщина — якобы Степаненко. Ее лица на записи не видно.
По данным РЕН ТВ, на коже артистки заметили разметку, которую обычно наносят перед подтяжками лица.
В ноябре этого года суд расторг брака 73-летнего Петросяна и 65-летней Степаненко. Раздел имущества будет рассматриваться в суде отдельно.
Адвокат Петросяна говорил, что юморист хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше. Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.
СМИ называли новой спутницей юмориста его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.
«Комсомольская правда» писала, что после расставания со Степаненко Петросян начал делать «уколы красоты».
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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