Степаненко отправилась к пластическому хирургу после развода

Один из пациентов отправил телеканалу видео, снятое в здании НИИ. На видео запечатлена женщина — якобы Степаненко. Ее лица на записи не видно.

По данным РЕН ТВ, на коже артистки заметили разметку, которую обычно наносят перед подтяжками лица.

В ноябре этого года суд расторг брака 73-летнего Петросяна и 65-летней Степаненко. Раздел имущества будет рассматриваться в суде отдельно.

Адвокат Петросяна говорил, что юморист хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше. Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.

СМИ называли новой спутницей юмориста его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.