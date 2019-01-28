Экс-жена Задорнова подала в суд на «Первый канал»

Первая жена сатирика Михаила Задорнова Велта Задорнова подала иск на 4,5 миллиона рублей к «Первому каналу». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Из документов следует, что индивидуальный предприниматель Велта Яновна Задорнова обвиняет канал в нарушении исключительного права правообладателя из-за показа выступления сатирика «Умом Россию не понять».

В иске сказано, что речь идет о трансляциях выступления 21 июля и 10 ноября прошлого года. Задорнова потребовала по 1,5 миллиона рублей за каждый факт нарушения. При этом общая сумма иска составила всего 4,5 миллиона.

Суд назначил предварительное заседание по иску на 22 февраля.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания.