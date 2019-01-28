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Александр Цекало закрутил роман с голливудской актрисой 

Russianshowbiz.info + ещё 4 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Недавно телеведущей Александр Цекало заявил о том, что расстается со своей супругой Викторией Галушкой, после этого актёра заметили в компании Дарины Эрвин. Журналистам удалось узнать, что девушка снималась в голливудских фильмах в эпизодах.
Дарина играла в одной из серий «Идеального убийства», а также появилась в романтической комедии «Кое-что на День рождения» с Шэрон Стоун. Эрвин какое-то время работала в театре Лос-Анджелеса, «Theater 68», пока он не закрылся.
Стоит отметить, что Александра с Дариной познакомил актер Игорь Жижикин.
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