«Хрипела и визжала»: Боярскую разлучили с мужем

В мультфильме "Волки и овцы: ход свиньей" актриса Елизавета Боярская "подарила" свой голос волчице Бьянке.

"Если честно, мой настоящий голос ей не очень подходит, — улыбается Елизавета Боярская — В итоге под Бьянку мы долго искали нужную высоту, плавность, мягкость речи. Она ведь очень любит своего волка Серого. Прощает ему недальновидность, выходки, всячески старается помочь. Поэтому требовалось, чтобы голос был текучий, мягкий, женственный и в тоже время подчеркивал настойчивость, уверенность".

Рассказала она и о том, как технически происходила запись дубляжа. "Количество дублей может быть разным. Если голос органично ложится на образ, можно все сделать и с первого раза, но так происходит редко. А ведь приходится хрипеть, визжать. Для этого на весь процесс закладывается несколько смен, есть и ограничения — больше трех часов артист говорить не может, голос садится", — пояснила артистка.

Того самого волка Серого играл муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев . Правда, режиссер записи разлучил их — сказал, что вместе появляться в студии нет необходимости.