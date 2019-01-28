Рудковская влезла в скандал с покинутым мужем Лазаревым

Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе "Евровидение-2019" из всех кандидатов от России — у Сергея Лазарева . Певец может повторить успех Билана.

Лучше кандидатуры, чем Сергей Лазарев, нет, уверена Яна Рудковская . Продюсер напомнила, что Лазарева уже знают в Европе. На конкурсе в 2016 году Сергей набрал наибольшее количество голосов телезрителей — однако уступил первенство по выбору жюри.

"Сережа — это лучший вариант во всех планах: в плане профессионализма, в плане подачи и интерпретации образа, в плане номера. Это большой профессионал. На сегодняшний день нет лучше кандидатуры из всех, кто хотел бы поехать", — сказала Рудковская.

Конкурс "Евровидение" на этот раз пройдет в Тель-Авиве. В прошлом году победу одержала израильтянка Нетта Барзилай — а право на проведение фестиваля получает страна-победитель. 28 января в Музее искусств состоится жеребьевка полуфиналов и передача символических ключей конкурса от прошлогоднего хозяина — Лиссабона. Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая 2019 года, финал пройдет 18 мая.