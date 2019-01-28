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Гоген Солнцев отправил жену в ювелирный магазин, а сам провел вечер в компании подруг 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Известный фрик Гоген Солнцев на своей страничке в социальной сети Instagram разместил снимок, на котором он находится в обществе своих близких подруг. Девушки зашли к Гогену в гости. Он признался, что был очень рад увидеть старых знакомых. Они попросили его, чтобы пожилой жены Екатерины Терешкович в этот момент не было дома. Всем известно, что женщина очень ревнива.
«Пришлось отправить Катюшу на время в ювелирный магазин. Пусть выбирает для меня что-то по душе. Люблю сюрпризы, но настаивать на конкретном не могу. В конце января запланирован необычный ужин. А 31, как раз попадает на всемирный день ювелира, поэтому надеюсь на ее вкус. Что-нибудь ювелирное-симпатичное. Такие подарки приятны», — заявил Гоген Солнцев.
«Нормально устроился. И рыбку съесть и на паровозе покататься. Жена ему подарки покупает, а он баб понавёл. На месте Катерины, не подарков бы тебе, а пинка под зад такого же, каким ты ее вещи из квартиры выпинывал», «Ржу не могу. Сначала подумала, какой молодец жену в ювелирку отправил, а потом читаю „для меня“, „Хватит врать, не живёшь ты ни с какой Катюшей“, — заметили в комментариях пользователи.
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Шоу-бизнес , Гоген Солнцев
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