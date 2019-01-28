Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цекало закрутил роман с голливудской актрисой 

Рамблер + ещё 2 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Новой избранницей российского продюсера Александра Цекало стала американская актриса Дарина Эрвин, сообщает Starhit. Девушка снималась в эпизоде сериала «Идеальное убийство», а также в романтической комедии «Кое-что на день рождения» с Шэрон Стоун в главной роли.
Цекало и Эрвин познакомил их общий друг Игорь Жижикин, который нередко появляется в Голливуде.
«Дарина также дружит с Сашиным партнером по бизнесу — соучредителем их кинокомпании «Среда» Иваном Самохваловым», — цитирует издание анонимного источника.
Собеседник издания отметил, что продюсер «обожает молоденьких, высоких девушек», подчеркнув, что Дарина младше Александра на 20 лет.
Starhit, ссылаясь на слова фотографа Филиппа Калмбача, который делал для девушки портфолио, сообщает, что отец Дарины — кореец, мама — русская. Кроме того у неё много родственников в Казахстане. По словам мужчины, Эрвин — это псевдоним. Настоящая фамилия девушки фотографу не известна.
«Экспресс-газета» отмечает, что 57-летний Цекало собрался жениться на голливудской актрисе.
«Мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», — заявил Александр.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Шэрон Стоун , Иван Самохвалов , Александр Цекало , Игорь Жижикин , Экспресс-газета , StarHit
Читайте также
Видео
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
В мире Конфликты
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Кого поддержит армия Венесуэлы
Латинская Америка В мире
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение