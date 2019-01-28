Цекало закрутил роман с голливудской актрисой

Цекало и Эрвин познакомил их общий друг Игорь Жижикин , который нередко появляется в Голливуде.

«Дарина также дружит с Сашиным партнером по бизнесу — соучредителем их кинокомпании «Среда» Иваном Самохваловым», — цитирует издание анонимного источника.

Собеседник издания отметил, что продюсер «обожает молоденьких, высоких девушек», подчеркнув, что Дарина младше Александра на 20 лет.

Starhit, ссылаясь на слова фотографа Филиппа Калмбача, который делал для девушки портфолио, сообщает, что отец Дарины — кореец, мама — русская. Кроме того у неё много родственников в Казахстане. По словам мужчины, Эрвин — это псевдоним. Настоящая фамилия девушки фотографу не известна.

Экспресс-газета » отмечает, что 57-летний Цекало собрался жениться на голливудской актрисе.