По стопам Варлей: актриса Васильева заявила о грязных домогательствах

Легендарная актриса театра Сатиры Вера Васильева готовит свой бенефис. 93-летняя народная артистка СССР и лауреат двух Сталинских премий, кроме этого, играет сразу в пяти спектаклях. А бенефис создан на основе автобиографии Васильевой. Актриса не скрыла и некоторых пикантных моментов своей бурной молодости.

Вера Васильева стала суперзвездой советского кино в возрасте 23 лет. Актриса сыграла главную роль веселой деревенской девушки Насти Гусенковой в фильме Ивана Пырьева "Сказание о земле сибирской". Популярность Васильевой после выхода фильма на экраны была ошеломляющей: на улице постоянно подходили люди, называли Настенькой и спрашивали, как погода в Сибири.

При этом в Сибири Васильева не бывала. Съемки фильма проходили в Подмосковье. Актриса вспоминает, что гонорар, полученный за фильм, ей казался большими деньгами. Васильева купила себе осеннее пальто с песцовым воротником.

Однако за успех и достаток у Васильевой потребовали расплаты. В своей книге она рассказала о том, как всемогущий режиссер Иван Пырьев позвал ее в гостиничный номер и недвусмысленно сказал: "Ну, как ты будешь меня благодарить?". Тогда молодая актриса пулей вылетела из комнаты.

Тем не менее, режиссера актриса не винит.

"Может быть, это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей, кто работает на студии. В общем, это не его вина", — заявила Васильева.

Великая актриса до сих пор в строю. Вера Васильева очень любит жизнь и людей. На ее счету десятки фильмов и более 60 ярчайших ролей на театральных подмостках, напоминает Пятый канал.