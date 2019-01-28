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Слепаков с обезьянами высмеял молодых игроков КВН 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Комик Семен Слепаков подшутил над молодыми игроками КВН. Он опубликовал в Instagram снимок с двумя обезьянами на руках, назвав их будущими чемпионами КВН. Его пост набрал почти 85 тысяч лайков.
Слепаков представил приматов как команду «Красные жопки» и выразил уверенность в их скорейшем триумфе в Высшей лиге КВН.
«Сочинский фестиваль КВН. Встреча с молодыми квнщиками из команды "Красные жопки". В этом году ребята не прошли в Вышку, но взяли повышенный рейтинг и попали в Воронежскую лигу. В следующем явно порвут. Их любит тусовка и Марфин. Вперед, Жопки!» — поиронизировал он.
Слепаков — бывший капитан сборной Пятигорска, чемпиона Высшей лиги 2004 года и других высоких наград в КВН. В настоящее время комик входит в состав жюри КВН. Он занимается продюсированием и написанием сценариев («Наша Russia», «Универ», «Озабоченные», «Домашний арест»), а также выступает в Comedy Club и ведет видеоблог на YouTube.
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Шоу-бизнес , Семен Слепаков
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