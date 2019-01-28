На своей страничке в социальной сети Instagram она разместила свежий пост. Девушка заметила, что мужчина 26 января вышел из кафе «Раиса Захарна» и не вернулся. Телефон у мужчины выключен. Ни дома, ни на работе, ни у друзей он не появлялся.
«Рост приблизительно 185. Был одет в потёртый серо-голубой свитер в косичку, тёмно-синие джинсы, замшевые тёмно-синие ботинки. Сверху была дублёнка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф (как на второй фото) и такая же шапка. Ездит на чёрном джипе BMW 5», — заметила Архарова.
Отметим, что женщина вышла замуж не так давно за Артема Ильясова. Его деятельность связана с ресторанным бизнесом. С Башаровым Архарова рассталась из-за того, что актёр периодически ее избивал.
«Имеет смысл информацию опубликовать в какой-нибудь передаче популярной на федеральном канале, чтобы большое количество людей увидело и узнало. Старшее поколение не сидят в Инстаграм, но вдруг кто-то что-то видел», «Екатерина, попробуйте обратиться в „Лиза Алерт“. Это поисковый отряд, они очень многих находят», «Может загулял, как раз к выходным. Хотя странно, если раньше за ним не замечали», «Катя, какой ужас! Надеюсь и верю, что с ним все в порядке! Держись!» «Какой ужас! Даст Бог всё наладится. Держитесь! Может к экстрасенсам? Нашли же девочку в последнем сезоне, ну как вариант. Держите в курсе, пожалуйста. Так радовались за вас. Всё будет хорошо», «Катя мы все переживаем. Сообщи, если чем-то могу помочь! Буду молиться, чтобы всё было хорошо», — заметили в комментариях пользователи.