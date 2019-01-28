У бывшей супруги Башарова актрисы Екатерины Архаровой пропал муж

На своей страничке в социальной сети Instagram она разместила свежий пост. Девушка заметила, что мужчина 26 января вышел из кафе «Раиса Захарна» и не вернулся. Телефон у мужчины выключен. Ни дома, ни на работе, ни у друзей он не появлялся.

«Рост приблизительно 185. Был одет в потёртый серо-голубой свитер в косичку, тёмно-синие джинсы, замшевые тёмно-синие ботинки. Сверху была дублёнка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф (как на второй фото) и такая же шапка. Ездит на чёрном джипе BMW 5», — заметила Архарова.

Отметим, что женщина вышла замуж не так давно за Артема Ильясова. Его деятельность связана с ресторанным бизнесом. С Башаровым Архарова рассталась из-за того, что актёр периодически ее избивал.