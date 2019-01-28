Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов вместе позавтракали в кафе после его конфликта с ее мужем Максимом Виторганом. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на посетительницу заведения.
По словам собеседницы издания, Собчак и Богомолов встретились около 11:00. Журналистка заказала круассан и капучино, а режиссер — игристое вино.
Посетительница кафе отметила, что пара выглядела «романтично и расслабленно». Они провели за завтраком около двух часов, а затем вместе ушли.
В 2018 году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым. В январе СМИ сообщили, что Виторган ударил Богомолова у кафе в центре Москвы. «СтарХит» отмечает, что в кафе именно этой сети журналистка позже встретились с режиссером.
Богомолов рассказывал подписчикам в Instagram, что его нос сломан в двух местах. Также у него диагностировали смещение костей черепа. Как именно были получены травмы, режиссер не уточнил. СМИ писали, что в полицию обращаться он не стал.