Собчак вновь заметили в кафе с Богомоловым

По словам собеседницы издания, Собчак и Богомолов встретились около 11:00. Журналистка заказала круассан и капучино, а режиссер — игристое вино.

Посетительница кафе отметила, что пара выглядела «романтично и расслабленно». Они провели за завтраком около двух часов, а затем вместе ушли.

В 2018 году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым. В январе СМИ сообщили, что Виторган ударил Богомолова у кафе в центре Москвы. «СтарХит» отмечает, что в кафе именно этой сети журналистка позже встретились с режиссером.